Landwirtschaft : Miss Hochwald: Darum gibt es in Musweiler so viele prämierte Kühe

Miss Hochwald: Darum gibt es in Musweiler so viele prämierte Kühe

Musweiler In Musweiler gibt es viele schöne Kühe. Auf dem Eichenhof leben neun ausgezeichnete „Miss Hochwald“. Wie die Landwirte Matthias und Stefan Zens das geschafft haben, berichten sie bei einem Volksfreund-Besuch.

Es sind wirklich besonders schöne schwarzbunte Tiere, die im offenen Stall auf dem Eichhof leben. Entspannt stehen sie da, fressen ihr Futter und lassen sich nicht stören. So mögen sie es am liebsten. Das bestätigt Stefan Zens, Landwirt vom Eichenhof: „Kühe mögen es langweilig. Sie wollen jeden Tag zur gleichen Zeit gefüttert und gemolken werden. Dann sind sie zufrieden.“ Aus diesem Trott müssen die Schönsten von ihnen aber einmal im Jahr raus, denn dann geht es nach Kell am See zur Kirmes, an der montags eine große Tierschau mit Prämierung ist. Seit 2004 haben neun Kühe vom Eichenhof hier den ersten Platz gemacht, darunter waren: Eritrea (2004), Elite (2005), Mascara (2012) Lancia (2016), Goldmine (2018) und Fergie in diesem Jahr.