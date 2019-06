Justiz : Alkoholisierte Frau fährt im Hunsrück Jungen an und verletzt ihn schwer: Geldstrafe

Alkoholisierte Frau fährt im Hunsrück Jungen an und verletzt ihn schwer: Geldstrafe

Bernkastel-Kues Das Amtsgericht hat eine Frau zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie hatte in betrunkenem Zustand mit ihrem Auto einen Jungen erfasst und schwer verletzt.

Wenn wie in dem Fall, der vor dem Amtsgericht Bernkastel-Kues verhandelt wird, die Fahrerin mehr als 1,2 Promille Alkohol im Blut hat, ist der Punkt überschritten. Und wenn die Prozessbeobachter den Jungen sehen, der beim dem Unfall im April 2018 knapp 19 Monate alt war, wird ihnen schlagartig klar, wie sehr dieser Tag das Leben der Familie und vor allem des Kleinen verändert hat.

Der Unfallhergang Die Autofahrerin ist am frühen Abend auf dem Weg von einem Bekannten, der wie die betroffene Familie in dem Hunsrückort in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues wohnt, nach Hause. Kurz vor ihrer Haustür erfasst die 55-Jährige mit dem Wagen den Jungen, der auf die Straße gelaufen ist. Wie die Untersuchungen ergaben, ist sie sehr langsam unterwegs – nach Auskunft von Heinz Burg, Experte für Unfallrekonstruktion, mit etwa 15 Stundenkilometern. Bei höherer Geschwindigkeit wäre der Junge wohl meterweit weggeschleudert worden und womöglich gestorben.