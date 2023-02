Immobilien : Vom Forsthaus bis zum Fachwerk: Diese Luxus-Immobilien gibt es in Bernkastel-Wittlich

Das Dreigiebel-Haus in Kröv wechselt erstmals in seiner mehr als 300 Jahre langen Geschichte die Besitzerfamilie. Kilian Klein und seine Frau Karin wollen das Haus verkaufen, weil ihre Kinder sich beruflich anders orientiert haben. Foto: TV/Petra Willems

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es einige Immobilien, die man als Luxus bezeichnen könnte: Sie kosten mindestens eine Million Euro. Ein Überblick.

Die teuerste Immobilie im Landkreis, die derzeit auf einem der Immobilienportale im Internet zum Verkauf steht, steht an der Mosel, genauer gesagt in Kröv. Bei dem Angebot handelt es sich um „teilweise denkmalgeschütztes, historisches Weingut mit großzügigem Herrenhaus, Betriebsleiter- und Mitarbeiterwohnungen, moderner Gastronomie und umfangreichen Wirtschaftsgebäuden mit großzügigem parkähnlichem Garten“, wie im Portal immowelt.de zu lesen ist. Die Rede ist vom traditionsreichen und geschichtsträchtigen Karolingerhof ( wir berichteten ). Das Gutshaus wurde zwischen 1784 und 1787 erbaut. Der weltweit bekannte Kröver Nacktarsch hat hier seinen Ursprung.

Auch das vor Jahresfrist noch zum Kauf angebotene Kloster Klausen wurde zwischenzeitlich verkauft: Es gehört nun der russisch-orthodoxen Gemeinde, die zuvor in Bekond (Kreis Trier-Saarburg) in einem Hotel untergebracht war (wir berichteten).

1,7 Millionen Euro soll ein weiteres prägendes Gebäude an der Mosel kosten: das Kulturdenkmal Mettlacher Hof in Burg. Es liegt am Ortsrand des Dorfs. Das kernsanierte und modernisierte Schmuckstück mit „großzügig angelegtem Garten“ verfügt über elf Zimmer, 360 Quadratmeter Wohnfläche und 1.850 Quadratmeter Grundstücksfläche.

Für 1,2 Millionen Euro gibt es das Driegiebelhaus, das wie der Karolingerhof ebenfalls in Kröv steht. Das Haus, eines der markantesten Fachwerkhäuser an der Mosel, stammt aus dem Jahr 1658, In dem Haus war während des Kröver Reichs das Rathaus beheimatet, heute ist dort unter anderem eine Straußwirtschaft. Es soll nun erstmals in seiner Geschichte aus dem Familienbesitz heraus verkauft werden.