Stadtentwicklung : Das Bernkast’ler Fenster bekommt Zuwachs und es zieht im nächsten Jahr um

Bernkastel-Kues Das Bernkast’ler Fenster bekommt Zuwachs, und es zieht Anfang 2021 an einen besonderen Ort. Damit verbunden ist auch die Hoffnung auf die Wiederansiedelung einer Buchhandlung.

Die gelernte Buchhändlerin übernahm ein Geschäft in Cochem. Die Verbindung nach Bernkastel-Kues aber blieb. Wer Bücher will, kann sie weiter bei Petra Görtz bestellen und in einem Café in der Stadt abholen. Manchen Kunden liefert sie die Bücher auch ins Haus.