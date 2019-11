Verkehr : Ortsdurchfahrt Veldenz: Laut, kaputt und gefährlich

Veldenz Das Betonsteinpflaster in der Ortsdurchfahrt Veldenz ist marode. Die Anwohner leiden zudem unter dem Lärm. Ortsbürgermeister Norbert Sproß drängt auf eine Sanierung.

Nicht allein die Lautstärke treibt Ortsbürgermeister Norbert Sproß mit Blick auf die Straße um: „Das Pflaster ist an manchen Stellen völlig verschoben, so dass Zweiradfahrer gefährdet sind.“ Die Straße sei vom Veldenzer Rathaus in Richtung Gornhausen „derartig verfahren, dass die Abflussrinne, die aufgrund der engen Situation in der Mitte“ verläuft, nicht mehr funktionsfähig sei. Dadurch würden auch Häuser, die unmittelbar an der Straße stehen, verunreinigt. Aus seiner Sicht ist eine Sanierung vom Beginn des Ortes aus Richtung Mülheim bis zur Einmündung der K 89 Richtung Burgen erforderlich.

In der Kreisverwaltung, in deren Zuständigkeit die K 88 fällt, schätzt man den Straßenzustand ähnlich ein wie der Bürgermeister. „Die K 88 in der Ortsdurchfahrt Veldenz ist in einem ziemlich schlechten Zustand“, schreibt Monika Scheid aus der Pressestelle der Kreisverwaltung auf Volksfreund-Anfrage. Allerdings, so heißt es aus der Kreisverwaltung, die Abflussrinne funktioniere weitgehend noch. Die K 88 sei 2018 in das mittelfristige Kreisstraßenprogramm aufgenommen worden und die Strecke habe die höchste Priorität bekommen. Im Oktober vergangenen Jahres fand bereits ein Ortstermin mit Vertretern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) und der Kreisverwaltung statt. Da auch die Werke der Verbandsgemeinde den Kanal neu verlegen müssen, soll ein weiterer Ortstermin stattfinden. Ziel sei es, im Jahr 2021 mit dem Ausbau zu beginnen. Das Betonsteinpflaster sei im Übrigen in den 1980er Jahren auf Wunsch der Ortsgemeinde Veldenz verlegt worden. Auf einer Länge von ein paar Metern haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei inzwischen in Eigenleistung saniert und dabei das Pflaster entfernt. Dort habe eine besondere Gefährdungssituation bestanden.