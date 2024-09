Neue Route für Familien Elfen verzaubern Wanderer in Traben-Trarbach

Huch, war das etwa Elli, die da gerade über die Baumwipfel geflogen ist? Oder ist ihr Elfenfreund Edgar vorhin durchs Gebüsch gehuscht? Mit etwas Fantasie lässt sich auf dem neuen Elfenpfad in Traben-Trarbach so manch Zauberhaftes erleben. Vor allem Familien lockt die Route in den Wald und bringt ihnen die märchenhafte Natur näher.