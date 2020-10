Heimat : Regional lernen – regional denken und handeln

Thalfang Das Bildungsnetzwerk Hunsrück-Hochwald startet in der Verbandsgemeinde Thalfang und setzt auf außerschulische Angebote.

Das mit EU-Mitteln geförderte Projekt „Bildungsnetzwerk“ des Regionalentwicklungsvereins wirft den Blick verstärkt auf regionales, außerschulisches Lernen. Hierzu werden in einem ersten Schritt Bildungseinrichtungen mit Informationen über lokale Lernorte und Angebote in der jeweiligen Verbandsgemeinde sowie überregional in der Nationalparkregion Hunsrück-Hochwald versorgt. Die VG Thalfang ist nun die dritte Nationalpark-Verbandsgemeinde, in der dieser Ansatz etabliert wird.