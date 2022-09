Jubiläum : Ein fünfköpfiger Namensgeber und viele Erinnerungen

Wittlich Das Cusanus-Gymnasium feierte drei Tage seinen 100. Geburtstag, mit hunderten Ehemaligen, Konzerten und einem selbstgeschriebenen Theaterstück.

Der Freitag stand im Zeichen der aktuellen Schüler, die in einer Projektwoche zahlreiche Präsentationen und Themen umgesetzt hatten, die sich häufig mit dem Namensgeber der Schule Nikolaus von Kues beschäftigten, wie die Gruppe „Kochen wie Cusanus“ oder „Das Cusanus-Zimmer“. In den Klassenräumen gab es Ausstellungen und Vorführungen wie das Schattentheater, Bionik, impressionistisches Malen oder Origami. Die Video-AG stellte sich genauso vor wie die Schülerzeitung oder das Projekt Naturfotografie.

Beim Festakt am Freitagabend wurden von den Festrednern die große Kreativität der Schüler, der Zusammenhalt der Schulgemeinschaft und die langjährige Verbundenheit mit den ehemaligen Schülerinnen und Schülern gelobt. „Das Jubiläum hat Cusanus in unserer Schule präsenter gemacht und verdeutlicht, dass wir als lebendige Schule dessen Werte wie Toleranz, Neugierde auf Neues oder Kreativität heute vielfältig leben“, sagte Schulleiter Wolfgang Mayer. Landrat Gregor Eibes wünschte sich, dass die „schulische Vielfalt erhalten bleiben muss, dabei ist Digitalisierung wichtig, die Lerninhalte und Lernmethoden müssen weiterentwickelt werden.“ „Das Cusanus-Gymnasium hat viele Schülergenerationen positiv geprägt und heute bedeutende Schüler hervorgebracht“, lobte Bürgermeister Joachim Rodenkirch.

Dass Nikolaus von Kues aber viel mehr war, verdeutlichten die fünf Köpfe des 1401 in Bernkastel-Kues geborenen Cusanus, die für seine vielfältigen Studien als Jurist, Theologe, Astronom, Philosoph und Mathematiker standen – und ein roter Faden im experimentellen Theaterstück „Nemo. Unus. - No. One.“ Die beiden Lehrer Gerd Laschefski und Martin Schambach ließen in fünf Szenen die Jahre 1922 bis 2022 Revue passieren, mit Schauspiel, Tanz und Musik. Über 70 Schüler – rund zehn Prozent der aktuellen Schülerschaft – waren Teil dieses am Freitag und Samstag aufgeführten Stücks, dessen Kernaussage „Keiner allein“ war, und dass sich in der Bildungssprache der Renaissance auch aktuellen Themen wie der Digitalisierung oder Maskenpflicht annäherte – und an dessen Ende „Ich“ und „Du“ zum „Wir“ verschmelzen.