Kultur : Eine Oper der etwas anderen Art in Wittlich

Eine Oper der etwas anderen Art in Wittlich

Über 100 Zuschauer waren in der Synagoge, um sich das Musikkabarett anzuschauen. Foto: TV/Gesine Kulcke

Wittlich Das erfolgreiche Musikkabarett mit dem Damentrio Konduettina war zum „Weltfrauentag“ in der Synagoge.

Opernmobil oder auch Opern auf Rädern nannten sie das, als sie wie am Freitagabend, 6. März, nach Wittlich fuhren, um mundgerechte Opernhäppchen an Kulturbanausen im ländlichen Raum zu verabreichen. Oper ist Hysterie, Oper ist Polygamie, Oper ist das Richtige im Phallischen und Rigoletto keine Pizzeria, wie die drei Diven von „Konduettina“ in der Wittlicher Synagoge über hundert Förderbedürftigen und einem vorlauten Schüler aus der siebten Reihe stimmgewaltig vorführen. Und sie wissen nicht nur, wovon sie singen, sie können singen – ob Petry oder Mozart.