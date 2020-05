Schule : Unterricht direkt und digital

Bernkastel-Kues Das DLR in Bernkastel-Kues setzt auf modernste Konferenztechnik, um den Unterricht sicherstellen zu können.

Ein Lehrer, der Schüler in zwei Klassenräumen gleichzeitig unterrichtet? Wie das funktioniert, demonstriert das DLR (Dienstleistungszentrum ländlicher Raum) in Bernkastel-Kues. Denn aufgrund der Corona-Pandemie können die Berufsschulklassen für die Berufe Winzer und Weintechnologe nicht in einem Raum unterrichtet werden. „Die Grundempfehlung des Ministeriums besagt, dass wir die Klassen teilen und die eine Hälfte der Schüler bei uns und die zweite Hälfte zu Hause digital unterrichten“, sagt Hubert Friedrich, Leiter des DLR Mosel. Doch das könne man nicht leisten, weil dazu mehr Lehrer benötigt würden. Deshalb hat man in der behörde einen anderen Weg gewählt und die Klasse auf zwei Räume aufgeteilt. In dem einen Raum steht ein Lehrer und unterrichtet im üblichen Frontalunterricht, vor ihm die Schüler an Einzeltischen mit dem geforderten Abstand von 1,50 Meter. So können die Schüler auch ihre Masken ablegen, die sie beim Betreten der Räume noch tragen und bei einem möglichen Verlassen ihres Sitzplatzes wieder aufsetzen müssen. Die Schüler im zweiten Klassenraum sitzen vor einer digitalen Tafel, auf denen sie ihren Lehrer live sehen und hören können. So ist der der Unterrichtsplatz von Lehrer Achim Rosch hochtechnisiert.