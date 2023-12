Dringend Spender und Sponsoren gesucht Tierheim Altrich: Kater Lando und Kollegen brauchen Hilfe

So rechnet Kordel bis Jahresende noch mit Rechnungen von Tierarztpraxen, mit denen das Tierheim kooperiert. Und er hofft auf Spenden. „Uns sind seit dem Ukrainekrieg vor allem die regelmäßigen kleinen Spenden weggebrochen. Offenbar führt die Inflation dazu, dass finanziell eingeschränktere Menschen deutlich weniger oder nichts mehr für unsere Tiere tun können. Wir hoffen sehr, nun zum Jahresende noch Spender zu motivieren, die auch mal eine etwas größere Summe erübrigen. Denn nach aktuellem Stand fehlen mindestens 18.000 Euro, andernfalls ginge es weiter an die bereits massiv geschmälerten Rücklagen.“ Die Kluft zwischen Einnahmen und Ausgaben sei im Sommer noch viel größer gewesen. „Da sammelten sich pro Monat 10.000 Euro Defizit an, denn natürlich sind auch wir mit doppelt so hohen Futter- oder Energiekosten konfrontiert.“ Auch die maximal 185 Euro Vermittlungsgebühr für einen kastrierten, gechipten, geimpften und entwurmten Stubentiger reichen bei Weitem nicht aus, um die Kosten für diese Leistungen zu decken.