„Geschichte hat sich nicht nur in Berlin abgespielt“ Das Judentum in der heutigen Lebenswelt verankern – Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts in Wittlich

Bei Aufhebens um seine Person fühlt René Richtscheid sich nicht so richtig wohl. „Ich bin nicht wichtig. Die Arbeit des Instituts ist wichtig, und das, was das Team hier zusammen leistet“, sagt er. Trotzdem ist er als wissenschaftlich-pädagogischer Leiter des Emil-Frank-Instituts in Wittlich derjenige, der das Institut jeden Tag – durch Veranstaltungen, die Beantwortung von Anfragen, Führungen und viele Kontakte zu verschiedenen Personen und Institutionen – mit Leben füllt.