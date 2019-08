Vereine : Keine Zukunft für die Kreisverkehrswacht

Die Sicherheit von Kindern im Verkehr war ein ganz besonders wichtiges Anliegen der Kreisverkehrswacht. Foto: TV/Maurizio Gambarini

Bernkastel-Kues Der gemeinnützige Verein löst sich auf, weil sich niemand im Vorstand engagieren will. Besonders die Verkehrserziehung in Kindergärten und Grundschulen lag den Mitgliedern am Herzen.

Die Kreisverkehrswacht Bernkastel-Wittlich, ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, löst sich auf. Bei der Mitgliederversammlung fand sich niemand bereit, die Vorstandsposten zu übernehmen. Anwesend waren neben dem Vorstand nur sechs Mitglieder – alle im hohen Rentenalter. Reinhard Mittler, der 20 Jahre dem Verein vorstand, muss jetzt als Liquidator den Verein abwickeln. Er bedauert den Beschluss, den die Mitgliederversammlung einstimmg fasste. Mittler, ehemals Leiter des Fachbereichs Verkehr und Zulassung bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, ist von der Mosel nach Nordrhein-Westfalen umgezogen.

Der 65-jährige Pensionär sagt: „Wir haben überall nachgefragt, bei der Polizei, bei Lehrern, bei Mitarbeitern der Kreisverwaltung, aber es fand sich niemand bereit, sich im Vorstand zu engagieren.“ Fast immer habe die Antwort geheißen: „Wir sind überlastet, wir haben keine Zeit.“ Auch der zweite Vorsitzende und der Schatzmeister, beide ebenfalls im Rentenalter, wollten sich nicht mehr zu Wahl stellen.

Meinung Prävention wäre so wichtig von Winfried Simon Die Autos sind mit neuen Techniken viel sicherer geworden und die Straßen besser und breiter. Die Zahl der Verkehrstoten ist daher heute lange nicht mehr so hoch wie in den 1970er und 1880er Jahren. Aber: Jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Und zu oft trifft es die Schwächsten – Kinder, Fußgänger, Radfahrer. Die Kreisverkehrswacht hat gerade in diesem Bereich gute Arbeit geleiset. Kinder und Schüler frühzeitig auf die Gefahren aufmerksam machen und ihnen richtiges Verhalten auf den Straßen beibringen, ist ebenso wichtig wie der Airbag im Auto. Jetzt muss der gemeinnützige Verein seine Arbeit einstellen. Es wurde niemand mehr für die Vorstandsarbeit gefunden. Bislang hatten sich vor allem Polizeibeamte und Lehrer in dem Verein engagiert. Die Arbeitsbelastung sei zu hoch, heißt es jetzt aus ihren Reihen. Das ist bedauerlich. Dabei wäre dieser Verein wichtiger denn je.

Die Kreisverkehrswacht gibt es schon sehr lange. Sie gab es bereits in den ehemaligen Kreisen Bernkastel und Wittlich. Zuletzt hatte der Verein nur noch 18 Mitglieder, es waren schon mal an die 100. Das Vermögen des Vereins, 1200 Euro, geht satzungsgemäß nun an die Landesverkehrswacht. Vor allem Polizisten, Lehrer, aber auch Inhaber von Autohäusern hatten sich in dem Verein engagiert. Sie kümmerten sich um Verkehrserziehung, Verkehrsaufklärung und berieten ihre Mitglieder und Behörden in Fragen der Verkehrssicherheit. Ein besonderes Anliegen der Kreisverkehrswacht war, in Zusammenarbeit mit der Polizei in Kindergärten und Grundschulen Jungen und Mädchen über das richtige Verhalten im Verkehr aufzuklären.

Der Verein verteilte beispielsweise 2000 Mal- und Lernbücher mit dem Titel „Spielend fit für den Straßenverkehr“. Weitere Aktivitäten waren die Plakataktion wie „Ohne Führerschein ist das ganze Jahr Aschermittwoch“ oder Werbebanner, die auf die jährlichen kostenlose Lichttests hinwiesen. Er bot ferner Vorträge an zu Themen wie Autofahren im Alter, Fahrsicherheitssysteme im Fahrzeug oder gab spezielle Hinweise für junge Motorradfahrer.