Feuerwehr : 774 000 Euro für ein Feuerwehrhaus

Großlittgen Die Feuerwehr in Großlittgen hat derzeit nicht den Platz, den sie bräuchte. Der Verbandsgemeinderat hat nun beschlossen, das zu ändern.

Dass im bestehenden Feuerwehrhaus in Großlittgen nicht so viel Platz ist wie benötigt wird, ist bereit seit Längerem bekannt (der TV berichtete). Wenn beide Feuerwehrfahrzeuge nebeneinander stehen, ist kaum noch Platz. Außerdem ist es den Wehrleuten nur möglich, die Feuerwehrausrüstung anzuziehen, wenn ein Auto herausgefahren wird. Für die Gegenstände, die zur Ausrüstung gehören, ist ebenfalls wenig Platz. Das bestehende Feuerwehrhaus Großlittgen platzt demnach aus allen Nähten. Doch das soll sich bald ändern: Pläne für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses liegen nun vor und wurden in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeidenderates in Dreis vorgestellt.