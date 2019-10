Vor 20 Jahren : Ein Jahrtausendbrot und ein Sperrgebiet mit Folgen

Bernkastel-Wittlich (iro) In diesen Wochen wird das Hunsrückhaus offiziell Nationalparktor.

Doch vor 20 Jahren war es noch nicht einmal eröffnet. Aber es stand kurz vor der Fertigstellung. Und Architekt Willi Latz informierte über das Projekt. Was vor zwei Jahrzehnten sonst noch so geschah, lesen Sie hier:

Ein Ökobauwerk im Fokus Der Bau des rund neun Millionen Euro teuren Hunsrückhauses ist vor 20 Jahren weit fortgeschritten. Ein saarländisches Architekturbüro gewann zuvor den Architektenwettbewerb. Die Kriterien des ökologischen Bauens wurden bei dem Gebäude in Niedrigenergiebauweise berücksichtigt. Das reichte von Baumaterialien, bei denen die Schadstoffe minimiert sind über umweltschonende Haustechnik bis zur Nutzung regenerativer Energien. Davon können sich Interessenten im noch nicht geöffneten Hunsrückhaus überzeugen.

Exakt 2000 Zutaten hat der damalige Obermeister Raimund Licht in den Teig gerührt. Neben Mehl, Wasser, Hefe und Sauerteig enthält das Brot verschiedene Teesorten, Schnittlauch, Rapsbio-Öl und Quittendessert-Wein. Licht benötigt mehr als 20 Backversuche, bis die Mischung stimmt. Optisch ähneln die Laibe Mondsicheln oder Riesenbohnen.

Ein Sperrgebiet mit Folgen Für Schweine oft tödlich, für Menschen ungefährlich, das ist die Afrikanische Schweinepest, die derzeit Politiker, Jäger und Landwirte umtreibt. Im Kreis ist ein Maßnahmenkatalog für den Fall der Fälle aufgestellt. Vor 20 Jahren ist das Vorläufer-Virus aktiv und bringt die klassische Schweinepest in die Region. In Weidingen in der Eifel tritt sie zuerst auf. Weite Teile des Kreises Bernkastel-Wittlich werden zum Sperrgebiet. Wer dort Schweine hält, muss strenge Vorschriften einhalten. Später werden auch im Kreis Schweine getötet.