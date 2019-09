Mit Schlagersängern, Blaskapellen und zünftiger Oktoberfestmusik wird an jedem Wochenende im Wittlicher Oktoberfestzelt bis spät in die Nacht gefeiert, wie dieses Archivfoto aus dem Jahr 2017 zeigt. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Winfried Bungert hat wieder mal am Konzept des Wittlicher Oktoberfestes gefeilt und ist sich des Erfolgs gewiss. Den Besuchern wird ein größeres Zelt, mehr Blasmusik und eine Etage für Vip-Gäste geboten.

Trachten, Weißwurscht und eine Maß Bier: Ab Freitag, 20 September, kommen Oktoberfestfans in Wittlich wieder voll auf ihre Kosten – und das sieben Wochenenden in Folge. Ob bei traditioneller Blasmusik oder der Partymucke der Mallorca-Künstler: Im Bungert Festzelt wird in diesem Jahr nun zum 29. Mal gefeiert bis die Schwarte kracht.