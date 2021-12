Heimat : Wohnen mit eigenem Schutzpatron an der Ecke

Das Haus Nepomuk im Ortskern von Salmtal-Salmrohr in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Foto: Christina Bents

Salmtal In der Serie „Verliebt in alte Steine“ stellen wir heute das Haus Nepomuk in Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) vor. Guido Eifel hat es mit viel Eigenleistung und Unterstützung seines Architekten und Schulfreunds Uli Herres vor dem Verfall bewahrt.

„Guido, was tust du dir da an?“, das war eine der Reaktionen, die Guido Eifel bekommen hat, als er von den Plänen erzählte, das Haus seiner Oma an der Haupt­straße in Salmtals Ortsteil Salmrohr zu renovieren. Er erklärt: „Viele haben gemeint, dass es eine Menge Arbeit und böse Überraschungen geben würde, es zu nah an der Straße stünde und andere Bedenken. Aber davon habe ich mich nicht irritieren lassen und angefangen.“

Das war auch nötig, denn der Verfall des ehemaligen Klein­bauern­betriebs mit Schmiede war bereits im Gang. Die Stalldecke war eingestürzt und das Dach undicht. Man hätte es abreißen und zwei Doppelgaragen an die Stelle bauen können, wofür es ebenfalls schon Ideen gab. Dazu sagt Guido Eifel: „Dadurch, dass das Haus im Besitz meiner Familie war, habe ich dazu eine besondere Bindung. Ich finde, dass neu bauen jeder kann. Aber es wird einfach schon genug abgerissen, und ich habe es als Heraus­forderung gesehen.“ Die brauchte er aber nicht allein zu meistern. Eifel hatte mit seinem Schulfreund Uli Herres, der auch Architekt ist und sein Büro fast gegenüber hat, einen fachlichen Ansprechpartner, der selbst mitanpackte.

Der Heilige Johannes Nepomuk, der dem Haus seinen Namen gibt. Foto: Christina Bents

Wichtig war den beiden etwa, dass regionale, natürliche Baustoffe und alte Techniken zum Einsatz kamen. So haben sie beispielsweise selbst verputzt. Aber nicht mit fertiger Sack­ware aus dem Bau­markt, sondern mit Sand aus Doden­burg bei Wittlich und Stück­kalk aus Üx­heim (Landkreis Vulkaneifel). Das haben sie auf der Baustelle eingesumpft, eine Woche stehen lassen und als Außenputz verwendet. Die Farbe haben die beiden aus weißem Fein­kalk hergestellt, der ebenfalls viel Zeit brauchte und mit Mager­quark vermischt wurde. Das Milch­produkt wirkt dabei als Binde­mittel. „In zwei Samstagen war das Haus verputzt“, erinnern sie sich stolz. Bis auf Elektro-, Dach- und Heizungs­arbeiten hat Guido Eifel alles selbst gemacht. Dabei musste erst einmal einiges zurückgebaut werden. Denn in den 1960er Jahren wurde viel verändert. Die Sandstein­gewände, die Türen, ein Wandschrank und der Dach­stuhl konnten erhalten werden und andere Dinge wurden wiederverwendet. Die einfach verglasten Fenster hat er von einem Schreiner aufarbeiten lassen. Der Boden ist aus 25 Millimeter dicken Eifeler Eichenbrettern, die gehobelt, gefräst und ge­ölt worden sind.

Uli Herres und Guido Eifel (von links) vor dem jahrhundertealten Salmrohrer Haus Nepomuk, in dem sie viel selbst umgebaut haben. Foto: Christina Bents

In der Grundstruktur ist das Gebäude erhalten geblieben. Das alles merkt man bei der Wohnqualität. „Guido, was ist es hier aber gemütlich“, ist die Reaktion vieler Besucher. Gerne sitzt er auf seiner Terrasse, in der Küche mit Freunden oder in der offenen Scheune und schaut sich die Decken­balken an. Positiv überraschte ihn das Haus, weil es keine Risse hat, denn es hat weder Funda­ment noch Ab­dichtung. „Und dennoch steht es und zwar seit mindestens 1750“, sagt er stolz.

Das imposante hölzerne Treppenhaus im Gebäude. Foto: Lukas Huneke

Info TV-Serie: „Verliebt in alte Steine“ Alte Gebäude erzählen häufig Geschichten von ihren Besitzern, wie sie gelebt und gearbeitet haben, aber auch von der Historie eines Ortes und unserer Region. In der Serie „Verliebt in alte Steine“ wollen wir einige besondere Gebäude vorstellen, die liebevoll restauriert wurden und von denen manche unter Denkmalschutz stehen. Viele wurden auch aus Dorf­erneuerungsmitteln gefördert, über die man sich bei der jeweiligen Kreisverwaltung informieren kann.