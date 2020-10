Vereine : Manderscheider Burgen: Neue Exponate, neue Probleme

Manderscheid Das Heimatmuseum Manderscheid hat momentan für angemeldete Führungen geöffnet. Der Förderverein ist ebenfalls aktiv und kümmert sich um neue Exponate. Probleme gibt es trotzdem zu lösen.

Ein imposanter Bronzekopf, der auf den ersten Blick ein wenig an Konrad Adenauer, den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik erinnert, ist eines der neuen Ausstellungsstücke, die das Heimatmuseum als Leihgabe bekommen hat. Es handelt sich dabei aber um eine Bronzeplastik von Kurt-Wolf von Borries, die den Hotelier Zens aus Manderscheid darstellt. Dazu hat die Familie Zens historische Gästebücher zur Verfügung gestellt, in denen sich unter anderem Kronprinz Oskar von Preußen, einer der Söhne von Kaiser Wilhelm II., und die Baroness von Schorlemmer eingetragen haben.

Hans-Jürgen Neuhaus, Fördervereinsmitglied sagt: „Wir konnten für den normalen Besucherverkehr die Corona-Regeln nicht einhalten. Dafür sind die Räume zu klein, und wir können Begegnungsverkehr nicht ausschließen.“ Doch das hält das Team, das sich jeden Mittwochvormittag trifft, um sich um das Museum und Veranstaltungen in den Räumen kümmert, nicht davon ab, aktiv zu sein. Vor einigen Wochen hat sich beispielsweise eine Dame aus Mainz gemeldet, die noch ein Ölgemälde der Manderscheider Burgen zu Hause hatte und es gerne wieder nach Manderscheid geben wollte. Hans-Jürgen Neuhaus erklärt: „Die Mutter der Dame stammt aus Kinheim. Ihr hat das Bild gehört. Die Mainzer Frau hat es geerbt, konnte aber nicht so richtig was damit anfangen. Sie hat es sogar selbst vorbeigebracht.“ Hans Stölben, der ebenfalls beim Förderverein mit dabei ist, meint: „Hier wird das Werk des Malers Kaspari aus 1953 einen Platz finden. Sie hätte es auch einfach dem Sperrmüll geben können.“ Neu ausgestellt ist zudem ein Holzgrabstein, der viele Jahre in einem Haus in Eckfeld als Türsturz gedient hat. „Dort ist sogar ein Spruch aus dem Buch der Weisheit eingeschnitzt“, weiß Erich Pantenburg.