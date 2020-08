Gastronomie : „Leidenschaft für den Beruf kann ich niemandem beibringen“

Dehoga-Landespräsident Gereon Haumann (rechts) und Präsidiumsmitglied Sebastian Bodensteiner (links) haben der Direktorin des Mülheimer Hotels Richtershof, Andrea Mereu (mit Blumenstrauß, hier mit fünf der 15 Auszubildenden des Hauses), die Auszeichnung zum Top Ausbildungsbetrieb 2020 des Dehoga übergeben. Foto: TV/Petra Willems

Mülheim Das Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim bekommt als einziger Betrieb in der Region die Auszeichnung „Top Ausbildungsbetrieb“ des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Dieser vergibt den bundesweiten Preis in Rheinland-Pfalz erstmals in diesem Jahr.

Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown haben Hotellerie und Gastgewerbe schwer zugesetzt. Doch allen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten zum Trotz hat das Mülheimer Hotel Richtershof in diesem Jahr drei neue Auszubildende eingestellt: zwei angehende Hotelfachleute und einen angehenden Koch. Den jungen Mann habe sie, so Hoteldirektorin Andrea Mereu, auf der Ausbildungsmesse in Bitburg überzeugen können, in ihrem Haus die Lehre anzufangen. Die drei neuen Azubis gehören zu den insgesamt 15 jungen Menschen, die derzeit in dem Betrieb an der Mosel in drei Berufen ausgebildet werden: vier sind angehende Restaurantfachleute, fünf machen eine Ausbildung als Hotelfachleute und sechs von ihnen wollen Köche werden.

Die 15 jungen Menschen waren es auch, die den Richtershof zum „Top Ausbildungsbetrieb“ innerhalb des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) gewählt haben. „Den Titel vergibt keine externe Jury, sondern die Auszubildenden bewerten ihren Betrieb und entscheiden somit, wer die Auszeichnung bekommt“, sagt Gereon Haumann, Präsident des Dehoga-Landesverbands. Haumann übergab den Preis in Mülheim offiziell an Hoteldirektorin Mereu. Die Auszeichnung „Top Ausbildungsbetrieb“ ist, so Haumann, das einzige bundeseinheitliche Label dieser Art im Gastgewerbe. In Rheinland-Pfalz habe es in diesem Jahr die erste Auszeichnungswelle gegeben, acht Betriebe haben das Prädikat bekommen, der Richtershof ist der einzige von ihnen aus der Region (siehe Info).

Info Das Zertifikat zum Top Ausbildungsbetrieb Das Siegel „Top Ausbildungsbetrieb“ des Dehoga steht jedem gastgewerblichen Betrieb offen: Restaurants, Hotels und System- oder Gemeinschaftsgastronomien, unabhängig von Größe und Konzept. In Rheinland-Pfalz wurden in diesem Jahr neben dem Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim folgende Betriebe ausgezeichnet: Waldhotel Felchbachhof in Ulmet, Fuhr Catering GmbH Bretzenheim, Hotel-Restaurant Barbarossahof Kaiserslautern, Parkhotel Schillerhain Kirchheimbolanden, Rheinhotel Larus Kaltenengers, Kurpark-Hotel Bad Dürkheim, Land & Golf Hotel Stromberg in Stromberg. Der Richtershof in Mülheim hat zudem in diesem Jahr wie drei weitere Trierer Betriebe das Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ der Industrie- und Handelskammer bekommen. Weitere Infos zur Auszeichnung auch im Internet unter der Adresse www.topausbildung.de

Bei der Arbeit: Can Yavasan (links) und Michelle Frielingsdorf sind zwei der 15 Auszubildenden des Richtershofs. Die Azubis haben mit ihrer Bewertung das Hotel zu einem von acht ausgezeichneten Betrieben in Rheinland-Pfalz gemacht. Foto: TV/Petra Willems