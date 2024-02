Es bleibt in der Familie Im Karnevalcenter in Wittlich hat jetzt jemand anderes das Hütchen auf

Was wäre Karneval ohne Kostüme? Ob es nur ein Hütchen, eine Brille, ein Gardeoutfit, ein Jäckchen oder ein Kostüm ist, sich verkleiden gehört für viele einfach dazu. Fachgeschäfte gibt es im Fastnachtsbereich nur wenige, eines davon ist in Wittlich, das Karnevalcenter. Schon in der dritten Generation ist die Familie Mertes als Kaufleute tätig. Karoline Mertes erklärt: „Meine Eltern hatten das Heika-Spielwarengeschäft, ich habe das Karnevalscenter gegründet und mein Sohn Leon übernimmt nun.“