Immobilien : Verkauft: Kloster Klausen geht an die russisch-orthodoxe Gemeinde

Pater Albert Seul, Lu und Ingrid Sanders (von links) freuen sich, dass das Klausener Klostergebäude eine geistliche Perspektive bekommt. Foto: Bents Christina

Klausen Das Kloster Klausen bekommt neue Besitzer. Die russisch-orthodoxe Gemeinde, die momentan in Bekond in einem Hotel untergebracht ist, hat es gekauft. Pater Albert Seul freut sich auf eine Zusammenarbeit mit der russisch-orthodoxen Kirche, die der katholischen in Vielem nahe steht.

Damit hatte kaum jemand gerechnet: Das Kloster in Klausen hat nach nur einem Jahr Suche, einen neuen Besitzer. Schließlich hat das Anwesen mit seinen 69 Zimmern auf 1400 Quadratmetern verteilt, 14 Jahre leer gestanden, bevor Ingrid und Lu Sanders es im Jahr 2014 gekauft haben.

In den acht Jahren hat sich in dem Gebäudekomplex einiges getan. Neben baulichen Veränderungen, wie dem Trockenlegen des Giebels, einem neuen Anstrich, haben Sanders‘ Leben in die alten Mauern gebracht. Ihr Weingut samt Sherry-Produktion war hier untergebracht und mit der Wallfahrtskirche Klausen haben sie gemeinsam Veranstaltungen wie Buchlesungen, Film- und Gesangsabende organisiert und ein Seelsorgecafé betrieben.

Info Das Kloster Klausen Im Jahr 1828 ist das Klostergebäude erstmals in den Karten von Klausen/Pohlbach auftaucht. Zuerst war es ein Gasthaus, dann haben die Dominikanerinnen aus Luxemburg es im Jahr 1918 gekauft. Sie blieben bis ins Jahr 2000. Danach kauften es niederländische Investoren mitsamt Gelände. Es sollte ein Ferienpark entstehen, der aber nie realisiert wurde. Es gab Pläne für ein Sanatorium für drogenabhängige Jugendliche, eine Schule für angehende Clowns oder ein Seminargebäude für Manager, die allesamt nicht umgesetzt wurden. Insgesamt stand das Gebäude mit 1400 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche auf 69 Zimmer verteilt, 14 Jahre leer, bis Ingrid und Lu Sanders es 2014 kauften.

Viele weitere Ideen hatten sie noch, aber ein schwerer Arbeitsunfall von Lu Sanders hat die Pläne durchkreuzt. „Vieles kann ich seitdem nicht mehr, und die Arbeiten an dem Komplex sind mit einer Person nicht zu stemmen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, zu verkaufen.“

Für knapp 700.000 Euro haben sie es angeboten, 20 bis 25 Interessenten waren da. „Wobei nicht alle ein ernsthaftes Kaufinteresse hatten, sondern eigentlich nur neugierig waren. Es gab aber auch welche, die wollten das Haus entkernen und Wohnungen reinbauen“, berichtet Lu Sanders und erklärt weiter: „Das wollten wir aber nicht. Wir wollten es jemandem verkaufen, der etwas mit seiner Geschichte anfangen kann.“

Den haben sie in der russisch-orthodoxen Gemeinde, die zum Erzbistum Paris gehört, gefunden. Sie stellen sich ganz klar gegen den Krieg, den Putin führt und haben in ihrem Pilgerhotel in Bekond beispielsweise Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen (der TV berichtete).

Den ersten Kontakt gab es schon im Februar dieses Jahres. Der Erzbischof der russisch-orthodoxen Kirche von Paris, Métropolite Jean Jean Rennetau, war gemeinsam mit Priester Timofey Kitnis und einigen weiteren Gästen in Klausen, um über die Pläne zu sprechen. Jetzt sind Timofey und Elvira Kitnis die neuen Eigentümer des Klosters Klausen.

Lu Sanders: „Einige Schwestern und ein weiterer Priester wollen das Kloster, als Ort der Gemeinschaft für Klausen und die Pilger, die hierherkommen, weiterführen. Mit der Wallfahrtskirche Klausen möchten sie zusammenarbeiten“, wie Elvira Kitnis schriftlich bestätigt hat.

Dazu meint Pater Albert Seul von der Wallfahrtskirche: „Die katholische Kirche hat viel mit der russisch-orthodoxen Kirche gemeinsam. Wir teilen Sakramente, erkennen gegenseitig die Priesterweihe an. Ich sehe es als gute Fügung, gerade auch deshalb, weil eine Schwesterngemeinschaft hierherkommen soll, denn bei den Dominikanern war es ebenfalls ein Frauenkloster.“