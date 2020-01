Das kommt auf Traben-Trarbach im Jahr 2020 zu : „Es gibt nichts mehr einzusparen“

Traben-Trarbach Der Traben-Trarbacher Stadtbürgermeister Patrice Langer erklärt im TV, welche Herausforderungen die Kommune im neuen Jahr zu bewältigen hat.

Welche Herausforderungen stehen den Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich im neuen Jahr bevor? Der Trierische Volksfreund hat Patrice Langer, Bürgermeister der Stadt Traben-Trarbach, gefragt, was auf die Doppelstadt seiner Meinung nach im Jahr 2020 zukommt und welche Themen die Menschen in Traben-Trarbach bewegen werden.

Zu den Herausforderungen, denen sich im neuen Jahr vorrangig der Stadtrat und die Stadtteile stellen müssen, äußert sich Langer folgendermaßen: „Rund 42 Prozent unserer Einnahmen führen wir an Kreis und Verbandsgemeinde als Umlage ab. Mit den verbleibenden knapp sieben Millionen sollen, nein müssen wir unsere Heimatstadt funktionsfähig erhalten.“

Langer weiter: „Der Weggang des Amts für Geoinformationswesen der Bundeswehr und ein erheblicher Sanierungsstau haben uns eine tiefe, nicht wieder zu schließende Lücke in den Haushalt gerissen. Trotz unzureichender finanziellen Ausstattung – hier stehen wir in Rheinland-Pfalz nicht alleine da – werden wir auch 2020 viel zu bewegen.“

Nennen Sie bitte die wichtigsten Projekte/Investitionen die im Jahr 2020 in Ihrer Kommune anstehen.