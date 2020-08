Gefeuert wird auf jeden Fall : Das Konzept für die Wittlicher Fastnacht in der Session 2020/21 steht

Auch bei mehr als 30 Grad heißen Sommertemperaturen sind die Vertreter der Wittlicher Karnevalsvereine in Fastnachtsstimmung. Sie gehören zu den ersten, die ein Gesamtkonzept für die kommende Session vorstellen ( von links): Jörg Juchems, KG Wengerohr, Hermann Barzen, Schääl Saidt, Heike Hooghoff-Eller als Clown, Christoph Ballmann, Burgnarren Neuerburg, und Günnes Eller, Narrenzunft Rot-Weiß aus Wittlich. Foto: Christina Bents

Wittlich In der Session 2020/2021 wird in der Säubrennerstadt Karneval in einer anderen Form gefeiert als gewohnt, mit Tingelshows in allen Stadtteilen und vielem mehr. Das kann auch eine Chance sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Jedes Jahr im Winter, wenn es wieder schneit, kommt der Fastelovend, und wir sind alle bereit“, heißt es in einem bekannten Karnevalslied der Gruppe „De Räuber“. Ob das in diesem Jahr mit dem Schnee was wird, ist noch ungewiss. Dass aber die Wittlicher Karnevalsvereine bereit sind, auch in der Corona-Zeit Fastnacht zu feiern, steht fest.

Bereits Ende Mai haben sich Vertreter der Wittlicher Narrenzunft, der Schääl-Saidt, der Burgnarren Neuerburg und der Karnevalsgemeinschaft Wengerohr zusammengesetzt und angefangen, eine „etwas andere“ Fastnacht zu planen. Als Logo dafür gibt es einen Clown, der für „Cooperation Lachen: Ortsteile + Wittlich = Narren“ steht. Günnes Eller, Vorsitzender der Narrenzunft aus Wittlich, erklärt: „Es wird keine Saal-Kappensitzungen geben. Also keine Kappensitzungen in St. Bernhard, da wir dort unter Einhaltung der Abstandregeln nur 39 Besucher reinlassen dürften, in Wengerohr dürften 36 ins Jugend- und Bürgerhaus, und der bunte Abend in Neuerburg sowie die Kinderkappensitzung und der Umzug können ebenfalls nicht in gewohnter Form stattfinden.“

Info Fastnacht in der Session 2020/21 Die Fastnacht 2021 ist terminiert vom 11. Februar (Weiberfastnacht) bis 17. Februar (Aschermittwoch). Wegen der Corona-Pandemie steht derzeit allerdings noch nicht fest, wie gefeiert werden kann. Der Termin der Fastnachtswoche hängt von Ostern ab: Im Jahr 325 wurde auf dem Konzil von Nicäa das Osterdatum auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond festgelegt. Um 600 legte Papst Gregor der Große eine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern fest, die an die Zeit erinnern soll, die Jesus Christus in der Wüste verbracht hat. Nach dieser Regelbegann die Fastenzeit am Dienstag nach dem sechsten Sonntag vor Ostern. Auf der Synode von Benevent im Jahr 1091 wurden die sechs Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen. Um dennoch eine 40-tägige Fastenzeit zu erhalten, rückte der Beginn der Fastenzeit um sechs Tage nach vorne auf den heutigen Aschermittwoch, den Mittwoch nach dem siebten Sonntag vor Ostern. Die Länge einer Session ist somit abhängig vom beweglichen Datum des Osterfestes und wird nach der Osterformel berechnet. Danach ist der Aschermittwoch am 46. Tag vor dem Ostersonntag. Quelle: Wikipedia

Geplant ist, dass es eine Sessionseröffnung mit Bekanntgabe des Mottos und der Proklamation des Wengerohrer Prinzenpaars am 11.11. um 11.11 Uhr geben wird mit Vertretern der Stadt und der Vereine im Stadthaus in Wittlich. Vorschläge für das Motto nehmen die Vertreter der Vereine gerne an.

Als Leitmotiv ist „eine andere Fastnacht“ angedacht. Zwischen Fettem Donnerstag und Aschermittwoch sind verschiedene Aktionen geplant, unter anderem eine „Vier-Karnevalsvereine-Tingelshow“. Hermann Barzen, Vorsitzender der Schääl Saidt, berichtet: „Wir werden durch alle fünf Stadtteile ziehen und dort an verschiedenen Plätzen eine Show zeigen, die aus einer Mischung aus Tanz, Corona-Polonäse, kurzen Vorträgen oder Sketchen bestehen wird.“ Weiter sagt er: „Wir haben viel Erfahrung im Straßenkarneval, und wir denken, dass das richtig schön werden wird. Aber es wird nur gemeinsam funktionieren.“

Daneben ist eine Sommerfastnacht geplant, die am Wochenende nach Fronleichnam, vom 4. bis zum 6. Juni 2021, stattfinden wird. Kappensitzungen am Platz an der Lieser sind dafür vorgesehen. Um die Menschen insgesamt in Karnevalsstimmung zu bringen, wird es Aktionen im Internet geben. Angedacht ist beispielsweise „Narren im Alltag“, die Menschen verkleidet bei ihrer Arbeit oder beim Einkaufen zeigen. Zudem werden alle Aktivitäten wie die Prinzenproklamation und die „Tingelshow“ im Internet übertragen.

Die Zusammenarbeit haben die Vereine schon im vergangenen Jahr ausprobiert, bei der Veranstaltung „50 Jahre – eine Stadt – eine Fastnacht“, die ausverkauft war und bei der die Vereine betonten, dass sie „zusammen feiern und beim Bürgermeister der Stadt gemeinsam für die Fastnacht einstehen wollen“.

Jörg Juchems von der KG Wengerohr fasst zusammen: „Ohne das Experiment im vergangenen Jahr, auf das wir gut aufbauen können, ginge es nicht.“ Wichtig ist den Vereinen, dass sie alle weiterhin eigenständig sind.