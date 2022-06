Veranstaltung : Wenn es in der Heimat fiebert, feiert Kröv

Bekannt vom internationalen Trachtentreffen früherer Jahre ist die schwimmende Moselbühne. Sie wird es auch in diesem Jahr geben, allerdings hat das Fest einen neuen Namen und einen neuen Termin. Foto: m_servi <m_servi@volksfreund.de>+SEP+m_servi <m_servi@volksfreund.de>

Kröv Das größte Kröver Fest betritt nach langer Corona-Pause wieder die Bühne. Mit einem neuen Namen sowie traditionellen und modernen Elementen. Trachten spielen aber weiter eine tragende Rolle.

Von Clemens Beckmann

Internationales Trachtentreffen: Unter diesem Namen firmierte das bekannteste Kröver Fest seit seiner Premiere im Jahr 1953. Nach zweijähriger Corona-Pause ist es wieder da – allerdings unter einem neuen Namen und erstmals von Donnerstag bis Sonntag, 30. Juni bis 3. Juli. Beim neuen Namen erinnert erst einmal nichts an die Traditionsveranstaltung. An „Heimatfieber“ (Zusatz Wein*Folkore*Genuss) müssen sich die Besucher von außerhalb und auch die Kröver selbst deshalb erst einmal gewöhnen.

Die lange Pause hat dazu geführt, dass sich die Macher des Festes ganz bewusst über einen neuen Namen Gedanken machten. „Heimatfieber“ war anfangs nicht in der Lostrommel. Erst im zweiten Anlauf brachte die beauftragte Agentur den Namen ins Spiel, der dann im Festausschuss Zustimmung fand – genauso wie ein neues Logo.

Als Ortsbürgermeister Thomas Martini und Pia Leister-Dauns, die Chefin der Kröver Touristinformation, dem TV das Zustandekommen erläutern, ist der Begriff leicht zu verstehen. „Heimat ist, wo man gerne ist, wo man feiert, lacht und das Leben genießt. Und unserem Fest fiebern wir entgegen“, berichten sie.

Dass die Kröver besonders gut feiern können und die Dorfgemeinschaft seit fast 70 Jahren mit viel Engagement und Organisationstalent bei der Vorbereitung und Durchführung hervorsticht, ist bekannt. Ohne die Hilfe vieler Freiwilliger wäre das viertägige Fest auch nicht zu stemmen.

Ein Neustart nach Corona ist nicht einfach. Erschwerend kommt hinzu, dass es seit einigen Monaten landauf und landab eine Debatte über die Sicherheit von Veranstaltungen gibt (der TV berichtete mehrfach). Das Kröver Fest ist nun die erste größere Veranstaltung im Kreis Bernkastel-Wittlich, bei der ein Sicherheitskonzept zum Tragen kommt. Ein Experte, im Hauptberuf Sicherheitsberater beim TÜV, hat es erstellt.

„Vieles von dem, was es enthält, gab es bisher schon“, sagt Ortsbürgermeister Martini. Wo die Gemeinde aktiv werden muss, ist beim Festzug. Dann müssen die Seitenstraßen, die zur Strecke führen so gesichert werden, dass kein Fahrzeug sie passieren kann. Die Kröver sind auch dabei findig. „Der Lohnunternehmer, der den Winterdienst im Ort übernimmt, stellt Paletten mit Säcken voller Streusalz auf“, berichtet Martini.

4000 bis 6000 Euro kostet die Gemeinde das Konzept. Das Gute dabei: Es kann auch als Grundlage für die nächsten Jahre dienen und auch auf den Kröver Mitternachtslauf, eine weitere Großveranstaltung, angewendet werden.

Zurück zum neuen Namen: „Heimat ist der Ort, an dem wir uns zu Hause und geborgen fühlen. Heimat ist, wo unsere Wurzeln sind, wo man Traditionen pflegt, sich aber auch weiterentwickelt“, erläutern Martini und Leister-Dauns. Entstanden sei ein Fest zwischen Tradition und Moderne mit dem Fokus auf Wein, Folklore und Genuss.

Der Festzug, erstmals am Samstag, und die große Flussfeier auf der dann illuminierten schwimmenden Moselbühne am Sonntagabend stehen für die Tradition. Die Schlenderweinprobe am Donnerstag, der Rockabend am Freitag und die Sommernachtsparty am Samstag stehen für die Moderne. Neu ist auch: Für die Auftritte der Folkloregruppen und der Musikbands gibt es nur noch einen Ort – die auf der Mosel schwimmende Bühne. Sie ist erweitert und mit einem Dach versehen worden.

Und was hat es mit dem Termintausch von Festzug und Flussfeier auf sich? Ganz einfach: Die Sommernachtsparty soll bis nach Mitternacht gehen. Das ist am Sonntag Ausschlafen angesagt. Die auf Sonntag terminierte Flussfeier dauert etwa drei Stunden. Da kann also auch hin, wer am Montag zeitig aus den Federn muss.

Was das Fest weiter auszeichnen soll ist der europäische Gedanke – das Zusammenkommen von Menschen aus vielen Nationen. Es spiegelt sich Jahr für Jahr in der Herkunft der Folkloregruppen wider. In diesem Jahr ist unter anderem eine Gruppe aus dem Baskenland vor Ort. Sollte Pia Leister-Dauns Angst vor zu wenig Teilnehmern gehabt haben, so war sie unbegründet. „Zum Festzug sind mehr als 50 Gruppen mit rund 1000 Leuten gemeldet. Das sind sogar mehr als vor Corona“, sagt sie.

Zu Gast in Kröv ist auch eine Weinkönigin von der Ahr und ein Ahr-Winzer, der bei der Schlenderweinprobe mitmacht. Dies ist ein Ergebnis des Engagements, das die Kröver nach der Flutkatastrophe vor fast einem Jahr für die Gemeinde Rech zeigten. Unter anderem kamen bei einer Benefizveranstaltung 12.000 Euro zusammen.