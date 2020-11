Kultur trotz Corona : Meister, Maske, Ex-Minister – Das Kulturprogramm der Wallfahrtskirche Klausen für 2021

Klausen In Klausen wird es im kommenden Jahr trotz Corona wieder ein Kulturprogramm rund um die Wallfahrtskirche geben. Damit wollen die Organisatoren auch ein Mutmacher sein.

Auch das Pilgerjahr ist wegen Corona anders gelaufen als üblich. In diesem Jahr seien mehr Einzelpilger gekommen als in den Vorjahren, wie Pater Albert Seul sagt, das sei an den Stempeln ersichtlich gewesen, die sie sich im Pfarrhaus abgeholt hätten. „Der September war dann wieder ein normaler Pilgermonat“, sagt der Wallfahrtsrektor.

Allerdings werden nicht alle Künstler, die im kommenden Jahr in Klausen auftreten werden, ihre Gage als persönliche Einnahme sehen. Denn der Auftritt des„Top Acts“, wie ihn Tobias Marenberg nennt, sei eine Benefizveranstaltung zugunsten einer Stiftung, die bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützt. Der Prominente, der zum Auftakt von drei Picknick-Veranstaltungen im Juli (“Sie haben sich in diesem Jahr bewährt“) nach Klausen kommt, dürfte sich im an seinen Vortrag anschließenden Gespräch mit Pater Albert schlagfertig zeigen: Boxlegende Henry Maske kommt für einen seiner seltenen öffentlichen Auftritte in den Wallfahrtsort. Von dem Vortrag mit anschließendem Gespräch – Titel „Nur wer aufgibt, hat verloren“ – werden auch Kinder aus dem Umland profitieren: „40 bedürftige Kinder und Jugendliche aus unserer Region, aus Familien oder Heimen, dürfen in dem Feriendorf der Henry-Maske-Stiftung Urlaub machen“ sagt Marenberg. „Die Plätze sind bereits reserviert.“