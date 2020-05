Traben-Trarbach Jahrelang war ein historisches Mausoleum in Traben-Trabach herrenlos und verfiel immer weiter. Nun hat es neue Besitzer, die es restaurieren wollen. Doch die sind auf der Suche nach weiteren Informationen.

Aber der Reihe nach: Das Gebäude auf dem Friedhof in Trarbach stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat eine Kuppel, Ecktürme, eingearbeitete Figuren und fein detaillierte Elemente. Es liegt am Hang des Friedhofs, so dass die Krypta im Untergeschoss vom Hang am Ende des Friedhofs aus ereichbar ist. Es verfällt seit vielen Jahren, denn bislang galt es als herrenlos. Die Bürgerinitiative „Leben in Traben-Trarbach“ machte vor einem Jahr darauf aufmerksam (TV vom 14. Mai 2019).