Kino : Klassik im Kino

Bernkastel-Kues (red) Das Mosel-Kino Bernkastel-Kues zeigt am Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juli, ein Konzertmitschnitt von Jonas Kaufmann auf der Waldbühne in Berlin. Am Samstag, 27. Juli und Sonntag, 28. Juli, wird ein Konzertmitschnitt von André Rieu aus Maastricht gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken