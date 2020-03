Kultur : Kein neues Leben für das Wax-Kabinett

Bergweiler 60 000 Exponate hat der 2010 verstorbene Pfarrer Gerhard Wax in seinem Heimatmuseum ausgestellt. Ein Verein wollte das Museum wieder mit Leben füllen, aber es fehlt am Geld für das Projekt. Jetzt steht der Verein vor der Auflösung.

Der Bergweilerer ist ehemaliger Ortsbürgermeister und erster Vorsitzender des „Dorfvereins“, der am 6. Juni 2018 gegründet wurde und im Vorfeld schon als Arbeitskreis aktiv war. Der Pfarrgemeinderat hatte im August 2017 zu einer öffentlichen Veranstaltung eingeladen, zu der etwa 80 bis 100 Personen gekommen waren, um gemeinsam zu überlegen, was man mit dem Museum, das umgangssprachlich „Wax-Kabinett“ genannt wurde, machen könne. An diesem Abend haben sich Personen bereiterklärt, bei einem Arbeitskreis mitzuwirken. Zu Anfang lief es auch sehr gut, es wurde mit Unterstützung des Leaderprojekts eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die herausfinden sollte, wie man das Museum, die Räume, die dazugehören und den Vorplatz nutzen könnte.