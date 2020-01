Schutzgebiete : Ein grüner Teppich für die Gäste

Hilscheid Das Nationalparktor Erbeskopf hat den Besitzer gewechselt. Und das sollen die Besucher auch schon bald sehen können. Bis zum Herbst soll das Außengelände fertig sein. Und auch im Innern ist einiges geplant.

Die neue Dauerausstellung im Hunsrückhaus, das ab sofort als Nationalparktor Erbeskopf firmiert, ist vor gut einem Jahr eröffnet worden. Doch das Ambiente am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz hat sich bisher kaum verändert. Und das hatte Gründe: Es gab und gibt am Fuße des Erbeskopfs viele Akteure. Und die Zuständigkeiten waren lange nicht geklärt. Das ist jetzt anders: Nachdem sich das Nationalparkamt und der Zweckverband Wintersport, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf bereits im November über Nutzung und den Betrieb des Hunsrückhauses geeinigt hatten, hat das Nationalparktor seit dem 18. Dezember jetzt auch offiziell einen neuen Eigentümer. Es ist Landesforsten, also das Land Rheinland-Pfalz, Besitzer das Nationalparkamt.

Für die Besucher liegt am Erbeskopf manches im Argen – sei es, im Haus selbst, aber auch im Areal vor und hinter der ehemaligen Umweltbildungsstätte. Im vergangenen Jahr hatten sich Volksfreund-Leser vor allem über den Zustand des Außengeländes beschwert. Egidi führt den monierten Zustand vor allem auf die verschiedenen kommunalen und privatwirtschaftlichen Akteure und die daraus resultierenden Interessenskonflikte zurück. Und neue Provisorien zu schaffen, sei auch nicht immer sinnvoll. Dann stehe man womöglich wegen zusätzlicher Kosten in der Kritik.

Steht im Ausstellungsteil unter dem Motto „Natur Natur sein lassen“ die wilde Natur im Mittelpunkt, so ist es im Außenbereich die Rolle der Besucher beim Thema Nachhaltigkeit. Schulen und Kindergärten können etwa Schulgärten anlegen und junge Menschen als ehrenamtliche Juniorranger aktiv werden. All das soll auf einem 300 Meter langen Rundweg, der bereits existiert, thematisiert werden.

Den Auftrag hat die Agentur Kunstraum in Hamburg, die für die bereits 2018 eröffnete Ausstellung im Innern verantwortlich ist. Kostenpunkt: eine halbe Million Euro. Im Außenbereich sollen nochmal 250 000 Euro investiert werden. Übrigens: Wie viele Menschen genau in einem Jahr die neue Ausstellung gesehen haben, ist nicht ganz klar. Der Nationalpark-Chef spricht von 2000 bis 3000 Besuchern im Monat. Genauer könne dies erst festgestellt werden, wenn ein elektronisches Zählsystem installiert ist.

Andere Projekte brauchen noch Zeit. Zum Beispiel der Kinderspielplatz, dessen Zustand in der Vergangenheit häufiger kritisiert wurde (der TV berichtete mehrfach). Da der künftige Standort noch nicht feststeht, könne der Neubau des Spielplatzes derzeit nicht begonnen werden. Wo künftig geklettert und geschaukelt werden kann, hängt laut Egidi vor allem davon ab, wie es mit einem Beherbergungsbetrieb weitergeht, der weiter im Gespräch ist. Gibt es künftig Übernachtungsmöglichkeiten etwa in der ehemaligen Waldgaststätte, könnte davor ein Biergarten entstehen. Und dann wäre es für die Eltern sinnvoll, dass der Spielplatz dort in der Nähe wäre und nicht in der Nähe des Hochseilgartens wie früher. Ob ein Beherbergungsbetrieb am Erbeskopf tatsächlich realisiert werde, sei nicht klar, aber Landesforsten suche Investoren.