Gastronomie : Ein Jubiläum am Maar

Vor 60 Jahren fing alles an. Das Natur Pur Hotel Maarblick in Meerfeld feiert Geburtstag. Foto: Lydia Vasiliou

Meerfeld Das Natur Pur Hotel Maarblick ist seit 60 Jahren ein Begriff. In diesem Jahr wird Geburtstag gefeiert.

Aus einer kleinen Dorfkneipe wird ein Vier-Sterne-Hotel, dessen mehr als 80-prozentige Auslastung zukunftsweisend ist. Wer hätte vor 60 Jahren gedacht, dass Matthias Weiler 1948 mit seinem neu eröffneten Gasthaus in seinem Wohnhaus in Meerfeld den Grundstein zu einem Wellness-Hotel inmitten der Eifel legt? Sohn Richard, gelernter Gas- und Wasserinstallateur, erkannte das Potenzial der Wirtschaft und übernahm diese 1969 gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig. 1970 bauten sie im Untergeschoss des Hauses eine Kegelbahn, die erste in der Eifel. Zusätzlich entstanden gleich zehn Gästezimmer. 1980 kamen acht weitere dazu.

Ein starkes Team bilden auch Frank und Irina Weiler, die heute in dritter Generation im Familienbetrieb tätig sind. 1999 übernahmen der gelernte Koch und Hotelbetriebswirt sowie die Konditormeisterin den Betrieb von Vater Richard. „Wir haben angefangen mit einer Grundsanierung der Hotelzimmer“, sagt Frank Weiler. Das war aber nur der Anfang im Reifeprozess des Natur Pur Hotels Maarblick. Nach der Renovierung des Restaurants Mundart im Jahr 2005 erreichten die beiden jungen Unternehmer die Bio-Zertifizierung. Dann ging’s weiter aufwärts und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Das Haus wird 2009 aufgestockt und vier Suiten errichtet. Im gleichen Jahr wird die Kegelbahn abgerissen. An deren Stelle entsteht die Wellnessoase „BellaMaar“, die sich mit Sauna, Whirlpool, Massage und Kosmetik über einen Großteil des Untergeschosses erstreckt. Nach dieser Bauphase schließen sich die Unternehmer der Organisation Landidyll an, in der rund 25 inhabergeführte Betriebe miteinander kooperieren.