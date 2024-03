Neuer Standort Warum das neue Feuerwehrhaus in Salmtal teurer wird als geplant

„Rein von den Kosten her hätten wir uns für eine Sanierung entschieden“, das sagte Manuel Follmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land schon vor einem Jahr in der Sitzung des Verbandsgemeinderats. Die Frage, ob man neu bauen, oder das bestehende Feuerwehrhaus nach den Beschädigungen durch das Starkregenereignis sanieren solle, war zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. „Vom Land gibt es eine klare Vorgabe, es neu zu bauen, an einer Stelle, an der keine Hochwassergefahr besteht, weil es sich um kritische Infrastruktur handelt“, erklärte Follmann damals.