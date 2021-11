Heimat : Neues Kreisjahrbuch mit aktuellen Bezügen

Bernkastel-Wittlich Das neue Kreisjahrbuch für 2022 ist erschienen. Wie immer wird die Geschichte des Landkreises über die Epochen hinweg verfolgt – von der römisch-fränkischen Zeit über Mittelalter und Frühe Neuzeit bis in die Nachkriegsjahre und die aktuelle Zeitgeschichte.

Ein Schwerpunkt befasst sich mit den Themen Klima, Umwelt und Energie. Die Beiträge decken ein weites Spannungsfeld aus regionaler Perspektive ab. Aufsätze wie der von Bruno Thelen und Elisabeth Freitag zur Planung von Talsperren im Liesertal in der Notzeit nach dem Zweiten Weltkrieg zeugen von der Notwendigkeit der Beschäftigung mit Energiegewinnung und Wasserregulierung. Historische Episoden aus Zeiten, in denen eine durchaus stattgefundene Nachhaltigkeitspolitik von oben verordnet wurde, konstatieren hingegen die mitunter fatalen Folgen derselben für die einfache Bevölkerung, wie der Beitrag von Karl G. Oehms über die Ermordung des Kesselstatt’schen Jägers im Jahr 1772 anschaulich zeigt.

Das sind nur kleine Einblicke in einige der 51 Artikel mit mehr als 200 Seiten. Das bebilderte Kreisjahrbuch kostet 7,50 Euro. Es ist im Kreisarchiv sowie in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei (beide Haus Mehs, Schlossstraße 10 in Wittlich) sowie bei der Bürgerberatung der Kreisverwaltung (Kurfürstenstraße 16 in Wittlich, Telefon 06571/14-0) erhältlich, ferner im Buchhandel, einigen Touristinformationen und weiteren Verkaufsstellen.