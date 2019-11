Verkehr : Was passiert, wenn die Poller in der Bernkasteler Altstadt in Betrieb sind? – Anwohner sind bald am Drücker

Bernkastel-Kues Versenkbare Poller sollen künftig den Verkehr in der Bernkasteler Altstadt regulieren. Aber was machen Anwohner und Geschäftsleute? Mit der Frage hat sich der Hauptausschuss der Stadt Bernkastel-Kues befasst.

Die Poller, die gegenüber der Brücke zum Bernkasteler Markt hin, in der Hebegasse und am Doppelkreuz das Einfahren in die Bernkasteler Altstadt künftig regulieren sollen, sind bereits eingebaut. Doch noch sind die Barrieren außer Betrieb und die versenkbaren Poller, für deren Installation die Stadt 144 000 Euro Investitionssumme veranschlagt hat, tief in der Erde. Grund für den Einbau der versenkbaren Hindernisse ist die Missachtung der geltenden Beschilderung der Fußgängerzone. Insbesondere während der touristisch starken Sommermonate haben illegal einfahrende Fahrzeuge die Fußgänger gestört und gefährdet.

Der Hauptausschuss der Stadt hat sich in seiner jüngsten Sitzung damit beschäftigt, wie die Einfahrt für Anwohner und Rettungsdienste in die Altstadt künftig geregelt werden soll.

Info Eine Sperre muss umgebaut werden Kritik am Einbau der Poller am Standort Doppelkreuz äußert das Ratsmitglied Lothar Marmann von der UBU (Unabhängige Bürgerunion Bernkastel-Kues). Dort mussten die Sperren umgebaut werden, weil die Planer an der Stelle einen Bach vorgefunden haben, der in den Unterlagen nicht eingezeichnet gewesen war. Dies hatte das Versenken eines der beiden Poller unmöglich gemacht.

Klar ist: Die Poller bleiben künftig von 4 bis 11 Uhr unten, damit Lieferanten in dieser Zeit die Bernkasteler Altstadt anfahren können, sagt Axel Schmitt, Leiter des Ordnungsamts. Erst dann fahren sie hoch, um Menschen ohne Berechtigung die Fahrt in die Stadt unmöglich zu machen. Die Anwohner, die Inhaber von Geschäften und Unternehmen in der Altstadt sowie Rettungsdienste sollen die Stadt zu jeder Zeit befahren können. Grundlage dafür sind Ausnahmegenehmigungen, die bei der Verwaltung beantragt werden müssen, sagt Schmitt. Auch Angehörige von Senioren, die in der Stadt wohnen und die die älteren Bürger zum Arzt oder zum Einkaufen fahren müssen, hätten einen triftigen Grund, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen, sagt er. Die Ausnahmegenehmigung ist für ein Jahr gültig und muss dann neu beantragt werden.

Doch wie soll die Einfahrt in die Stadt praktisch umgesetzt werden? Einwohner und Geschäftsinhaber bekommen eine Fernbedienung, einen sogenannten Drücker, der die Poller herunterfahren lässt und die Passage für Anwohner jederzeit möglich macht, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Sicherheitsdienste wie Feuerwehr, Polizei, Kranken- und Notarztwagen sowie weitere Rettungskräfte können über ein Modem in die Stadt einfahren. Darin werden die Telefonnummern der Dienste hinterlegt. Kommt also von einem Anschluss mit einer registrierten Nummer ein Anruf aufs Modem, fahren die Poller runter.

Genehmigungen und Drücker sind für die Antragsteller mit Kosten verbunden. So kostet der Antrag im ersten Jahr eine Bearbeitungsgebühr von 40 Euro, bei einer wiederholten Ausstellung für die darauffolgenden Jahre 20 Euro. Zusätzlich kommt ein Pfand für jeden Drücker in Höhe von 100 Euro, das bei Rückgabe zurückerstattet wird. Taxiunternehmen erhalten jeweils zwei Drücker. Diese dürften sowieso nur beim Transport von Schwerbehinderten in die Stadt fahren, sagt Schmitt. Besucher der Gastronomie, die nach mehreren Gläsern Riesling oder Bier mit dem Taxi nach Hause fahren wollen, müssen sich zum Taxenstand am Karlsbader Platz begeben, der noch eingerichtet werden soll. Ein zweiter Standort für einen Taxenstand werde derzeit geprüft, sagt Schmitt.