Geschichte : Viel Wasser und viel Geld

Bernkastel-Wittlich Ein Blick ins Archiv zeigt, was vor 20 im Kreis Bernkastel-Wittlich passierte und im TV zu lesen war.

Letzte Arbeiten am Radweg: Der Maare-Mosel-Radweg verbindet auf der ehemaligen Bahntrasse das Moseltal mit der Eifel, den Burgen um Manderscheid und den Maaren rund um Daun über das Wittlicher Tal und ist mittlerweile zu einem der beliebtesten Radwege in der Region geworden. Eröffnet wurde er am 11. August 2000. Damit die Arbeiten bis zur Eröffnung weitgehend fertig gestellt werden konnten, wurde in den Wochen zuvor unter Hochdruck gearbeitet. So musste der Pleiner Tunnel gesperrt werden. Auch an der Beschilderung und der Ausstattung der Rastplätze wurde noch gearbeitet. Wegen Grunderwerbsproblemen wurde zunächst auf die geplante Überquerungshilfe und die Errichtung des Radweges an der B 50 in Wengerohr verzichtet. Aus den gleichen Gründen wurde in Wittlich die Verbindung von der Gottlieb-Daimler-Str. zur ehemaligen Bahntrasse hinter dem Kreishaus vorerst nur provisorisch erstellt.