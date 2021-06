Medien : Dennis Junk im Offenen Kanal

Wittlich Im Sendeprogramm des Offenen Kanals sind von Dienstag, 15., bis Sonntag 20. Juni, folgende Beiträge vorgesehen: Am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr läuft der Beitrag „Wittlich LandCast – Erfahre mAIR - Dennis Junk Backstage“ – Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land im Interview am 11. Mai 2021. Um 20.06 Uhr läuft das Musikvideo „Wahre Helden - RMP feat.

Carmen“ und um 20.10 geht es um Millionen fürs Wittlicher Schwimmbad: die Übergabe der Förderbescheide durch Innenminister Roger Lewentz an Bürgermeister Joachim Rodenkirch am 19. Januar 2021. Wiederholungen am Donnerstag, 10 Uhr; Samstag: 3 Uhr; Sonntag, 13 Uhr.