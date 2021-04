Medien : Yoga und Narzissen im Offenen Kanal

Wittlich Für das Sendefenster des Offenen Kanals Wittlich sind am Dienstag folgende Sendebeiträge eingeplant:

19.30 Uhr, Der OK sendet demnächst in HD - Umstellung-Clip.

20.20 Uhr, Natur im Blick: Narzissenblüte in der Eifel. Jedes Jahr entsteht in einem Eifeltal bei Monschau ein riesiger gelber Teppich aus Wildnarzissen.

Ab dem 21. April ist der Offene Kanal in Full-HD zu empfangen,. Um ihn empfangen zu können, müssen die TV-Geräte umgestellt werden. Zu empfangen ist der OK im digitalen Kabelnetz, im WebTV des OK Wittlich (www.ok-wittlich.de), in Telekom Entertain und im SAT-TV (Astra, mit Smart-TV/Internet).