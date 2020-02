Bei der Gemeindeschwester plus geht’s bald los : Seniorenprojekt steht in den Startlöchern

Morbach Das „Geheischnis für Morbach“ soll Mitte des Jahres beginnen. Derzeit sucht die Gemeinde Mitarbeiter und Büroräume.

Das Projekt „Ein Geheisch­nis für Morbach“ kommt in Gang. Damit ist eine Vorsorge vorzugsweise für Senioren verbunden, die in der Einheitsgemeinde vorangetrieben wird und die es den Personen ermöglichen soll, so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. „Es nimmt Formen an“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Sowohl eine halbe Stelle als Gemeindeschwester plus als auch eine halbe Stelle für einen Seniorenberater sind bereits ausgeschrieben. „Mehrere Bewerbungen sind da“, sagt der Bürgermeister. Parallel dazu sucht die Verwaltung nach einem Standort für eine stationäre Beratungsstelle, wo beide Kräfte ihren festen Sitz haben. Die Kriterien sind umfangreich. Zum einen soll das Büro im Ortskern von Morbach angesiedelt werden. Zudem soll es barrierefrei sein, genügend Parkplätze in der Umgebung bieten und zu vernünftigen Preisen zu mieten sein, sagt Hackethal. Sein Ziel ist es, Ende Mai/Anfang Juni alle notwendigen Schritte vollzogen zu haben.