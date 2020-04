Kostenpflichtiger Inhalt: Mutmacher : Bunte Steine, die Menschen verbinden

Im Wittlicher Stadtpark liegen über 600 Happy Stones in einer Reihe. Foto: Angelina Burch

Wittlich Das Projekt „WIL Stones“ hat in den letzten Wochen viele Menschen begeistert. Was anfangs als eine kleine Gruppe auf Facebook gestartet ist, hat sich mittlerweile zu einer Community entwickelt.



Die Idee ist ganz einfach: Einen oder mehrere Steine nach Belieben bemalen und diese dann an unterschiedlichen Orten auslegen. Sobald jemand den Stein findet, kann dieser ihn mitnehmen und an einem anderen Platz wieder auslegen. Und so wandern viele bunte Steine zurzeit durch die Region. Egal ob in Parks oder auf Bänken, die Steine können überall im Freien verteilt werden.

Die Idee dazu gab es schon vergangenen Oktober, als Diana Kebschull die Gruppe „WIL Stones“ auf Facebook gegründet hat. „Anfangs war es noch sehr schleppend Leute dafür zu begeistern, da waren wir so bei rund 150 Mitglieder“, erzählt Kebschull. Mittlerweile hat die Gruppe über 1000 Mitglieder. Kebschull: „Ich war total begeistert und überwältigt, wie das in den letzten Wochen explodiert ist.“

Extra Das gibt es bei den Steinen zu beachten Foto: TV/Schramm, Johannes Auch wenn die Umsetzung bei jedem Einzelnen liegt, gibt es ein paar allgemeine Regeln zu beachten. Die Steine dürfen nur im Freien ausgelegt werden, und nicht in Supermärkten oder Geschäften. Damit die Umwelt und Tiere nicht gefährdet werden, wird darum gebeten, keine Aufkleber oder ähnliches auf die Steine zu kleben. Werbung für Firmen oder Parteien ist ebenfalls nicht erwünscht. Da viele Kinder fleißig bei dem Projekt mitmachen, wird besonders darum gebeten, nur kinder- und jugendfreie Motive auf die Steine zu malen.

Als vor sechs Wochen die Kitas und Schulen zugemacht haben, habe die Fachstelle Familienbildung Bernkastel-Wittlich des Deutschen Kinderschutzbundes die gleiche Idee gehabt und auf der Internetseite veröffentlicht. „Dadurch wurde das Steinebemalen nochmal bekannter, und seitdem wurde es eine Kooperation zwischen der Fachstelle Familienbildung und uns bei der Facebook-Gruppe“, erklärt Kebschull.

Am Tag werden zwischen 20 und 30 Bilder in der Gruppe veröffentlicht, entweder von Leuten, die ihre bemalten Steine zeigen, oder die welche gefunden haben und sie wieder verteilen. „Es ist wahnsinnig toll, was die Leute sich alles einfallen lassen und was für Kunstwerke auf den Steinen entstehen“, sagt Kebschull.

Besonders im Moment sei das ein Projekt, das viele Menschen verbindet und ihnen etwas Positives gibt. Die Steine sind jedoch nicht nur in Wittlich und Umgebung verteilt: In der Facebook-Gruppe „Happy Stones Hochwald“ tauschen sich Menschen aus, die in dieser Region ihre Steine bemalen und verteilen, und auch dort werden jeden Tag einige Fotos gepostet.

Aber nicht nur die Wandersteine haben sich dadurch verbreitet: Im Wittlicher Stadtpark hat sich eine Steinreihe mit mittlerweile über 600 Steinen gebildet. Kebschull: „Wir haben einen Zettel dazugelegt, dass diese Steine bitte liegen bleiben sollen. Wer möchte, kann einen Stein dazu legen, und so ist die Reihe mittlerweile etliche Meter lang geworden.“

Das Ganze sei vor kurzem auch noch erweitert worden, erzählt Kebschull, als ein Nutzer bei der Stadt angefragt habe, ob es erlaubt sei, eigenständig Müll einzusammeln. „Das habe ich mittlerweile auch schon von vielen gehört, die dann ihre Mülltüte von Zuhause mitbringen und bei ihrem Spaziergang das Verteilen der Steine mit dem Sammeln von Müll verbinden.“

