Umfrage wegen Carmela de Feo : Das Publikum gut eingebunden

Arenrath Schon zweimal hat Carmela de Feo bei den Eifel Kulturtage den Publikumspreis eingeheimst. Was gefällt den Zuschauern an ihrem Programm besonders?

Katja Meyer: „Man ist vielleicht 20 Minuten hier, und es kommt einem schon so vor, als wäre man total vertraut mit ihr.“

Wilma Gabriel: „Ich sehe das Programm zum zweiten Mal. Ein Highlight ist, dass sie so gut musiziert.“

Andrea Meyer: „Das Besondere ist, dass sie das Publikum so einbindet. Das ist das, was man im Fernsehen nicht so sieht.“