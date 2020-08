Konzert : Schieß mich doch zum Mond

Quartett 4 of us Foto: Trierischer Volksfreund/Hanne Boll

Manderscheid (red) Der Verein Kunst in Manderscheid präseniert am Sonntag, 30. August, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) das Quartett „4 of us“ im Kurpark Manderscheid. Die Gruppe in der Besetzung Anja Maxein (Gesang), Gerd Schlaf (Klavier), Klaus Wahl (Kontrabass) und Klaus Behütuns-Steffens (Schlagzeug) bietet ein Repertoire aus bekannten und weniger bekannten Stücken aus allen Epochen der populären Musik.

Das aktuelle Programm „Schieß mich doch zum Mond“ greift das ewige Thema „Liebe“ mit all seinen Facetten auf. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.