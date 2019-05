Bildung : Verlängerung für das Provisorium

Altrich Die Waldgruppe wird nach zwei Jahren angenommen, die Kinderzahlen sinken, dennoch muss das Raumprovisorium bei der Kita Altrich noch stehen bleiben.

Die Matschrutsche nutzen, Wurzelklettern und Pferdchen spielen, das sind die Dinge, die Clara, Ellie, Anna-Lucia, Jan und Marius im Wald am Liebsten tun. In der Waldgruppe der Kita Sternschnuppe Altrich haben sie dazu jeden Tag Gelegenheit. Denn es gibt eine Waldgruppe mit sieben festen und fünf Wechselplätzen. Die Kinder sind gerne im Wald, manche sogar lieber als auf dem Kindergartengelände: „Weil hier so viel Platz ist“, erklärt Clara.