Corona : Die Gastronomen im Kreis sind startklar: Jetzt kommt es auf die Gäste an

Endlich Sonne! Auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel-Kues geniessen Ausflügler die Sonne – in diesem Jahr allerdings mit mehr Abstand. Foto: klaus kimmling

Bernkastel-Wittlich Im Restaurant speisen und im Hotel nächtigen: Das soll ab dem 13. beziehungsweise 18. Mai wieder möglich sein. Der TV spricht mit Gastronomen und Hoteliers aus dem Landkreis über die angekündigten Lockerungen.



Nach sieben Wochen Zwangsschließung freuen sich die Gastronomen, Hotelbetreiber sowie ihre Beschäftigten im Ferien-Landkreis Bernkastel-Wittlich auf die kommende Woche: Denn wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsminister Volker Wissing am Mittwoch bekannt gaben (der TV berichtete), sollen Gastronomiebetriebe ab Mittwoch, 13. Mai, und Hotels ab Montag, 18. Mai, wieder öffnen dürfen – unter der Einhaltung der Hygieneschutz- und Abstandsregeln. Der TV hat in Hotels und Restaurants nachgefragt, wie die angekündigten Lockerungen dort aufgefasst werden.

Markus Reis betreibt in Zeltingen-Rachtig ein Hotel und ein Restaurant. Er ist froh über die Lockerungen. Reis: „Die Reservierungspflicht ist kein Problem, viele größere Häuser haben das ja sowieso. Und wenn ein „Walk In“ kommt, dann werden Name und Telefonnummer aufgeschrieben. Wir wollen das zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit unserer Gäste nachvollziehbar machen.“ Reis betont, dass die Gesundheit der Gäste natürlich geschützt werden müsse. Wenn dann jemand krank werde, könne er sehr schnell die Gäste an den umliegenden Tischen verständigen. Reis: „Wir müssen alles versuchen, damit die Zahlen jetzt nicht wieder hochschießen. Sonst müssen alle wieder dicht machen. Deshalb finde ich eine Registrierung sinnvoll. Ich bin kein Pessimist, aber es könnte auch anders laufen, wenn wieder eine Welle kommt.“ Die 1,50 Meter Abstand seien aus seiner Sicht machbar, besonders in der Außengastronomie sei das kein Problem. Eine Sorge hat Reis aber: „Welchen jungen Menschen kann ich jetzt noch dafür begeistern, in die Gastronomie zu gehen? Wir sind während der Krise die Gebeutelten der Nation gewesen und so eine Angst steckt tief. Das wird ein Nachwuchsproblem werden.“

Matthias Ganter betreibt zwei Hotels in Traben-Trarbach: „Wir müssen jetzt erst mal die konkreten Auflagen abwarten. Auch die Begrenzung der Auslastung für Hotels ist für uns ein wichtiges Argument, denn wir müssen nach wie vor auf die Kosten achten. Mit 50 Prozent Auslastung kann ich mit den beiden Hotels nicht leben. 50 Prozent bedeutet, kein Geld zu verdienen.“ Die Mindestabstände und Hygienevorschriften seien hingegen kein Problem. Aber es gebe einen weiteren Knackpunkt, so Ganter: „Wir müssen abwarten, wie die Vorschriften für den Wellness-Bereich sind, davon leben unsere Hotels und auch weitere Kollegen in Morbach oder Bernkastel-Kues. Es ist eben ein Riesen-Unterschied, ob ein Hotel ein Familienhotel ist oder ob es mit Fremdarbeitern betrieben wird. Insgesamt bin ich aber froh, dass es Lockerungen gibt, denn es ist sehr wichtig, dass die Menschen wieder an die Mosel kommen, vor allem bei diesem wunderschönen Frühling.“ Er rechnet damit, dass der Inlandstourismus in den nächsten Monaten, zunimmt, möglicherweise mit längeren Übernachtungszeiten.

„Wir freuen uns darauf, unsere Gäste wiederzusehen“, sagt Michael Braun, Geschäftsführer des Hotels Vulcano Lindenhof in Wittlich. „Nach dem Stillstand will man wieder Geld verdienen. Aber wir sind jetzt gespannt, wie die Leute auf die Hygiene- und Abstandsregeln reagieren, ob sie Übernachtungen buchen und ins Restaurant essen gehen.“ Die Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen, sagt Braun, stelle seine Branche nicht vor Probleme. „Wir hoffen nur, dass die Leute kommen.“

Darum bangt auch noch der Manderscheider Gastronom Tobias Stadtfeld vom Hotel Restaurant Heidsmühle: „Der schlechteste Fall wäre: Wir kaufen jetzt ein, das Personal kommt wieder und wir fahren somit die Kosten hoch – ohne zu wissen, wie es angenommen wird. Und dann gefallen den Leuten die Restriktionen nicht und Gäste bleiben aus.“ Aber dass es so komme, sagt Stadtfeld, damit rechne er nicht. Er halte es sogar für viel wahrscheinlich, dass viele Stadtmenschen nun mit den Lockerungen der Coronaregelungen für „einen Kurzurlaub in die Eifel oder an die Mosel kommen und mal ein paar Tage aufs Land wollen, um aus dem Corona-Wahnsinn in den Städten rauszukommen.“

Wenn Stadtfelds Prognose zutrifft, müssten sich die Restaurants, Ausflugslokale und Hotels im Landkreis vom Hunsrück bis in die Eifel für das übernächste Wochenende auf einen wahren Besucheransturm einstellen, der allerdings durch die zu erwartenden Restriktionen gebremst wird. „Wir dürfen Tische nur nach Reservierungen vergeben, müssen die Adressen der Gäste aufnehmen und an einem Tisch dürfen nur Gäste aus maximal zwei Haushalten sitzen. Wir werden das anhand der Adressen überprüfen müssen“, sagt Stadtfeld. „So werden die Restriktionen, die wir heute noch nicht genau kennen, vermutlich aussehen.“ Für diese Bürokratie, die Erfassung der Gästedaten, die da auf die Gastronome zukomme, sagt er, werde er wohl einen Mitarbeiter abstellen müssen. „Vor einem Jahr haben wir uns über die Gesetzesänderungen zum Datenschutz aufgeregt. Jetzt müssen wir alle Kundendaten erfassen.“

Den Aufwand zur Erfassung von Kundenadressen fürchtet auch der Wittlicher Gastronom Klaus-Peter Daus: „Der Aufwand ist enorm. Am besten wäre da, die Gäste würden vorab per E-Mail reservieren und die Namen und Adressen für die Gästelisten gleich mitschicken.“ Ansonsten hoffe er, dass es von nun an wieder bergauf gehe. „Wir freuen uns auf das Muttertagsgeschäft sowie auf Pfingsten und sind erstmal fröhlich, dass es wieder weitergeht, damit einen die Kosten nicht weiter erdrücken.“