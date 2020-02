Zukunft ungewiss : Abriss des Schäferhauses in Bernkastel-Kues verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Abriss des Schäferhauses in Bernkastel-Kues verzögert sich auf unbestimmte Zeit

Die Abrissgenehmigung für das Schäferhaus in der Bernkasteler Innenstadt ist da. Aber ob es tatsächlich verschwinden wird, ist noch nicht entschieden. Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues Das Schäferhaus hinter dem Bernkastel-Kueser Bärenbrunnen soll weichen. In diesem Jahr wird daraus aber erst mal nichts. Wenn überhaupt.

Seit langem befasst sich der Bernkasteler Stadtrat schon mit dem sogenannten Schäferhaus hinter dem Bärenbrunnen. Nach mehr als zwei Jahren sei nun endlich eine Abrissgenehmigung gekommen, sagt Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Klar ist: 2020 wird das Haus nicht abgerissen. „Damit kämen wir in die Fremdenverkehrssaison“, sagt Port. Doch ist wegen noch nicht ermittelter Kosten fraglich, ob das Haus überhaupt abgerissen wird. Das Problem: Ein Nachbaranwesen wurde während des Zweiten Weltkriegs direkt an das Schäferhaus angebaut und dessen Balken liegen auf der Außenmauer des Schäferhauses. Diese Mauer muss also erhalten bleiben. Und das muss statisch kontrolliert werden. „Wir müssen prüfen, ob diese Außenmauer sicher und standfest ist“, sagt der Stadtbürgermeister. Denn das Nachbarhaus dürfe durch den Abriss nicht gefährdet werden. Unklar sei derzeit, ob diese Außenwand durch eine zweite Mauer gestützt werden müsse.