Vortrag : Infos für pflegende Angehörige

Kröv (red) Das GFA Seniorenheim St. Josef, in Kröv bietet am Freitag, 17. Mai, ein Frühstück für pflegende Angehörige an. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr im Seniorenheim St. Josef, Reißstraße 3, in Kröv.

Fragen zur ambulanten und stationären Pflege werden im Rahmen des Frühstücks beantwortet. Ein Dozent des Polizeipräsidiums Trier gibt wichtige Verhaltenstipps über Themen wie Einbruchschutz, Betrugsmaschen im Internet oder am Telefon . Das Frühstück für pflegende Angehörige findet in Zusammenarbeit mit der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialstation und dem GFA Seniorenheim Charlottenhöhe Thalfang monatlich in wechselnden Räumlichkeiten statt. die Teilnahme ist kostenfrei.