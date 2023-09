Digitaler Gutschein Wie es mit der „Wil-Card“ in Wittlich weitergehen soll

Wittlich · Vor zehn Monaten ist die „Wil-Card“ an den Start gegangen. Bisher wurden über 10.000 Gutscheine verkauft. Das sei ein guter Einstieg, so das Stadtmarketing, aber man will mehr. Und den Gutschein mit neuen Aktionen bekannter machen.

14.09.2023, 13:11 Uhr

Petra Krohs (links) hatte beim Heimatshoppen eine Gutscheinkarte, die Wil-Card, in ihrer Tüte. Sie hat sie bereits in der Altstadtbuchhandlung bei Claudia Jacoby, die auch Vorsitzender des Stadtmarketings ist, eingelöst. Foto: Bents Christina

Von Christina Bents

„Wil-Card“-Karte raus, den darauf abgedruckten QR-Code zeigen, ablesen lassen, schon ist der Gutschein eingelöst. Ist einfach und praktisch – für den Kunden und den Händler. Seit November vergangenen Jahres gibt es die „Wil haben Card“ für Wittlich. Sie ist eine Gutscheinkarte im Scheckkartenformat und hat den Papiergutschein abgelöst. Mit der Gutscheinkarte kann der Kunde Teilbeträge in verschiedenen Geschäften abbuchen lassen.