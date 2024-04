„Innenstadt-Impulse 2024“ Bernkastel-Kueser wünschen sich vor allem Wasserspielplatz und öffentliche Toiletten

Da soll mal einer sagen, die Bernkastel-Kueser wären nicht kreativ: An Wünschen und Ideen für eine lebendige Innenstadt mangelt es jedenfalls nicht, wie sich nun bei einer Bürgerveranstaltung gezeigt hat. Bleibt die Frage: Was ist umsetzbar und finanzierbar? Geld wäre vorhanden – fünf Millionen Euro. Der kleine – nein, große – Haken: Dieses Geld ist für ganz Rheinland-Pfalz vorgesehen. Das Land will mit dem Förderprogramm „Innenstadt-Impulse 2024“ Innenstädte gestalten und beleben. Projekte müssen mindestens 50.000 Euro und dürfen höchstens 500.000 Euro kosten. Bekommen sie den Zuschlag, gibt es eine Förderung von 90 Prozent.