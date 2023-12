Haushaltsloch gestopft Die Stadt Wittlich erhöht die Gewerbesteuer

Deshalb galt es bei der diesjährigen Aufstellung des Haushaltsplans, wie Bürgermeister Joachim Rodenkirch in der Haushaltssitzung des Stadtrats am vergangenen Donnerstag im Stadthaus sagte, „genau hinzuschauen, jede Ausgabe auf ihre tatsächliche Erfordernis hin zu bewerten und alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen“. In gemeinsamen Kraftanstrengungen ist es den städtischen Gremien und auch der Verwaltung gelungen, Einsparungen in Höhe von 340.000 Euro vorzunehmen. Das gelang auch, weil in vielen Bereichen für 2024 nun doch mit geringeren Energiekosten kalkuliert werden darf als angenommen. Der Großteil des Fehlbetrags von 2,6 Millionen Euro soll jedoch über Steuererhöhungen ausgeglichen werden.