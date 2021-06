Investitionen beschlossen : In diese Projekte will Morbach investieren

Gelenkschonende Laufbahn für Jogger, die Finnenbahn auf dem Petrisberg in Trier. (Ve.)/TV-Foto: Friedemann Vetter Foto: vetter friedemann

Morbach () In was soll der Ortsbezirk Morbach im kommenden Jahr investieren? Und wo liegen hier die Prioritäten? Damit hat sich der Ortsbeirat Morbach in seiner zurückliegenden Sitzung beschäftigt.