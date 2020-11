Visionen für „etwas ganz Neues“ : Neue Chance für Horather Kita

Das neue Team der Kita Horath (von links): Silke Nehren, die Stellvertretende Leiterin Katharina Kropp, Birgit Wolf-Wahl, Alexander Hermes, Simone Nehren und Leiter Dieter Briesch. Es fehlt Anne Madert. Foto: Karl Federmann

Horath/Wintrich Das Team der wiedereröffneten Einrichtung hat sich viel vorgenommen.

Ihre Schließung zu Beginn der Sommerferien war bereits entschieden, und die Türen der Horather Kindertagesstätte (Kita) waren tatsächlich zu. Dass dort nun wiederum an die 20 Kinder, statt bisher nur etwa halb so viele, betreut werden, ist dem Zuzug von Familien zu verdanken. Dem erneuten Bedarf trägt die Katholische Kita gGmbH Trier als Träger Rechnung. Die Horather Kita sei nun eine Außengruppe der Kita St. Stephanus in Wintrich, informierte Ortsbürgermeister Jan Steffes in der von etlichen Bürgern besuchten jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Kooperation über die Grenze der Verbandsgemeinden (VG) Thalfang und Bernkastel-Kues hinweg ist dem binnen weniger Wochen neu gebildeten Team zu danken. Leiter der Horather Kita ist Dieter Briesch, der die Aufgabe als Leiter der Kita Wintrich zusätzlich übernimmt, unterstützt von Katharina Kropp, als stellvertretende Leiterin. Insgesamt besteht das Team mit Voll- und Teilzeitkräften aus fünf Erziehern, drei Frauen und zwei Männern plus Küchen- und Reinigungskraft.

Hintergrund Die Vorgeschichte Angesichts der beschlossenen Schließung schien wie berichtet die Kita Berglicht eine gute Alternative zu sein. Sie ist neu gebaut, wurde erst vor drei Jahre eröffnet, und Kinder aus Gräfendhron und Merschbach müssten nur knapp drei Kilometer weiterfahren. Doch das Haus eines kommunalen Zweckverbandes ist für Kinder aus fünf Dörfern konzipiert. Es hätten gar nicht alle Kinder nach Berglicht gehen können, erklärt Federmann. Inzwischen gebe es eine Vereinbarung, dass die Kita Berglicht vorerst keine Kinder der Kita Horath aufnehmen werde. Damit gibt es Planungssicherheit für die Trierer Kita gGmbH, die auch Träger der Kitas in Neumagen, Dhron und Piesport ist. Außerdem konnten laut Federmann Sorgen der Eltern entkräftet werden, ihre Kinder müssten bei erneut sinkenden Zahlen vielleicht dauerhaft nach Wintrich fahren. „Das ist nicht der Fall“, betont er. Die Entscheidung, die Kita Horath wieder zu öffnen, wurde laut Federmann ebenso gemeinschaftlich getroffen wie die, sie zu schließen. Die Gemeinden, der Elternausschuss seien ebenso sowie Kreis- und Landesjugendämter eingebunden gewesen.

Für eine Einrichtung dieser Größe kurzfristig ein komplettes Mitarbeiter-Team zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, sagt Karl Federmann, Gesamtleiter Mittelmosel der Kita gGmbH. Zumal die besondere Situation von den Mitarbeitern „enorme Flexibilität“ verlange. Daher ist er froh, dass Briesch die Leitung in Horath zusätzlich übernommen hat. Briesch gehe „naturnah und partizipativ“ mit Kindern um, die er an Entscheidungen mitwirken lässt. Ein auch für Horath in Richtung naturnah geplantes Konzept werde bereits erarbeitet: „Wir möchten, dass die Kita so attraktiv wird, dass Kinder bewusst entscheiden: ich gehe nach Horath.“ Damit spricht er ein weiteres gemeinschaftliches Ziel an: dass auch Kinder aus Gräfendhron und Merschbach weiterhin die Kita Horath besuchen (siehe Hintergrund).

Briesch selbst nennt drei Schwerpunkte für die Kita: die Selbst- und Mitbestimmung der Kinder, eine möglichst frühe Entwicklung eines Demokratieverständnisses und eine naturnahe Erziehung. Als „Quereinsteiger“, der früher ein Weingut bewirtschaftete, sieht der Erzieher die Nähe des Dorfes zum Wald dabei als Vorteil: „Wir werden sehr viel draußen in der Natur machen.“ An der zusätzlichen Aufgabe habe ihn vor allem die Möglichkeit gereizt, sich gegenseitig ergänzen zu können. So könnte etwa eine Horather Waldgruppe im Rahmen der jährlichen Waldwochen in Wintrich mit den Kindern dort zusammenarbeiten. Ebenso denkbar sind für Briesch aber auch Kooperationen mit benachbarten Kitas.