Geschichte : Die Suche nach dem vergessenen Schloss

Wittlich Einem Bauwerk, das nur 41 Jahre lang existierte, widmet sich die nächste Ausstellung in der Städtischen Galerie in Wittlich. Sie verrät auch vieles über den vorletzten Kurfürsten von Trier.

Dr. Richard Hüttel ist 1949 „in einem kleinen Dorf in Unterfranken“ geboren. Er hat Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und Germanistik in Marburg studiert. Er war von 1985 bis 2003 Kustos der Graphischen Sammlung an der Universität Trier und von 2003 bis 2011 stellvertretender Direktor und Leiter der Sammlungen des Museums der bildenden Künste in Leipzig. Hüttel ist mit Barbara Mikuda-Hüttel verheiratet, lebt in Scharfbillig; Eifelkreis Bitburg-Prüm, und hat einen Sohn.

Die Ausstellung wird am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, Himmeroder Straße 44, in Wittlich eröffnet. Sie läuft bis 20. Februar 2020. Bürgermeister Joachim Rodenkirch begrüßt die Gäste. Es wird ein Grußwort von Georg Graf von Walderdorff geben. Richard Hüttel führt in die Ausstellung ein. Wer Interesse hat, an der Vernissage teilzunehmen, wird gebeten, sich bis 15. Oktober anzumelden unter Telefon 06571/14660 oder per E-Mail an info@kulturamt.wittlich.de. Ein Katalog wird beim Kulturamt der Stadt Wittlich sowie im Buchhandel für 15 Euro erhältlich sein.